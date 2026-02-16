BBB 26: Maxiane chama Jonas de "egoísta" e brother perde a paciência: "Bom saber"
Discussão acalorada marca a noite após sister acusar o modelo de ser frio; veja a reação do líder
Uma discussão na noite de segunda-feira (16) colocou Jonas Sulzbach no centro de novos atritos no BBB 26.
Durante uma conversa na casa, Maxiane o chamou de “egoísta” e “frio”, iniciando um embate que repercutiu entre os participantes.
“Você é egoísta, só pensa em você.
Egoísta e frio”, afirmou Maxiane diretamente a Jonas.
O modelo rebateu imediatamente.
Disse que não concordava com a definição e argumentou que “egoísta é quem faz uma coisa e só fica pra ela”.