BBB 26: Maxiane e Jordana detonam Samira: "É a mini Ana Paula"

Aliadas criticaram comportamento de sister nesta segunda-feira (16)

Na Telinha - 16 de fevereiro de 2026

No BBB 26, Maxiane e Jordana detonaram Samira em conversa na piscina na tarde desta segunda-feira (16).

Elas afirmaram que a rival, emparedada nesta semana, vive à sombra de Ana Paula Renault no reality show da Globo.

Maxiane disparou: “Eu não quero sair daqui como a amiga da Ana Paula Renault.

Só a amiga da Ana Paula Renault.

Tenho minha história.

Se for para ter um conflito com ela ou com qualquer outra pessoa… A Samira fica escondida na sombra dela o tempo todo.

Tem os mesmos comportamentos”.

