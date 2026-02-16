BBB 26: Maxiane e Jordana detonam Samira: "É a mini Ana Paula"
Aliadas criticaram comportamento de sister nesta segunda-feira (16)
No BBB 26, Maxiane e Jordana detonaram Samira em conversa na piscina na tarde desta segunda-feira (16).
Elas afirmaram que a rival, emparedada nesta semana, vive à sombra de Ana Paula Renault no reality show da Globo.
Maxiane disparou: “Eu não quero sair daqui como a amiga da Ana Paula Renault.
Só a amiga da Ana Paula Renault.
Tenho minha história.
Se for para ter um conflito com ela ou com qualquer outra pessoa… A Samira fica escondida na sombra dela o tempo todo.
Tem os mesmos comportamentos”.