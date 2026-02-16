BBB 26: Milena fica decepcionada com falta do Sincerão: “Só?”
Mudança na programação por causa do Carnaval alterou dinâmica do reality
A participante Milena demonstrou frustração na noite desta segunda-feira (16) com a ausência do Sincerão no Big Brother Brasil 26.
Após o encerramento da edição ao vivo, a babá reagiu com surpresa.
“Só?”, questionou, ao perceber que a dinâmica não seria realizada.
A mudança ocorreu em razão da programação especial da Globo para a transmissão integral do segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.
Com a alteração na grade, a direção do reality optou por não promover o Sincerão nesta semana.