BBB 26: Milena fica decepcionada com falta do Sincerão: “Só?”

Mudança na programação por causa do Carnaval alterou dinâmica do reality

Na Telinha - 16 de fevereiro de 2026

A participante Milena demonstrou frustração na noite desta segunda-feira (16) com a ausência do Sincerão no Big Brother Brasil 26.

Após o encerramento da edição ao vivo, a babá reagiu com surpresa.

“Só?”, questionou, ao perceber que a dinâmica não seria realizada.

A mudança ocorreu em razão da programação especial da Globo para a transmissão integral do segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Com a alteração na grade, a direção do reality optou por não promover o Sincerão nesta semana.

