BBB 26: Samira se desespera com paredão e reclama de postura de Jordana

Sister foi consolada por Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss

Na Telinha -
BBB 26: Samira se desespera com paredão e reclama de postura de Jordana

Desesperada com a sua ia ao quinto paredão do BBB 26, Samira foi consolada por Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

A sister enfrenta Marcelo e Solange Couto na berlinda, após uma tacada de sorte que livrou Jordana, Alberto Cowboy e Breno da disputa.

“Minha mãe deve ter achado burrice.

Leia também

Eu ia escolher o 1.

Eu queria muito que o Breno ganhasse, mas eu ia escolher o creme da minha mãe”, contou a gaúcha, citando a Prova Bate e Volta.

“Você vai voltar imensa”, disse Ana Paula.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.