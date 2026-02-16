BBB 26: Samira se desespera com paredão e reclama de postura de Jordana
Sister foi consolada por Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss
Desesperada com a sua ia ao quinto paredão do BBB 26, Samira foi consolada por Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.
A sister enfrenta Marcelo e Solange Couto na berlinda, após uma tacada de sorte que livrou Jordana, Alberto Cowboy e Breno da disputa.
“Minha mãe deve ter achado burrice.
Eu ia escolher o 1.
Eu queria muito que o Breno ganhasse, mas eu ia escolher o creme da minha mãe”, contou a gaúcha, citando a Prova Bate e Volta.
“Você vai voltar imensa”, disse Ana Paula.