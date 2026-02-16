Como Mariana salva a vida de Juanito em Terra Nostra

Público só saberá o que realmente aconteceu com o filho de Giuliana e Matteo no último capítulo

Em Terra Nostra, Mariana (Tânia Bondezan) vai tomar uma atitude com Juanito que mudará o final da novela.

O público só saberá o que realmente aconteceu com o filho de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) no último capítulo da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Mariana ficará preocupada ao saber que Juanito foi internado.

A governanta sente remorso porque foi ela quem deu sumiço no menino após o parto, a mando de Janete (Ângela Vieira).

Felizmente, Giuliana acabou encontrando o filho.

