Como Mariana salva a vida de Juanito em Terra Nostra
Público só saberá o que realmente aconteceu com o filho de Giuliana e Matteo no último capítulo
Em Terra Nostra, Mariana (Tânia Bondezan) vai tomar uma atitude com Juanito que mudará o final da novela.
O público só saberá o que realmente aconteceu com o filho de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) no último capítulo da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
Mariana ficará preocupada ao saber que Juanito foi internado.
A governanta sente remorso porque foi ela quem deu sumiço no menino após o parto, a mando de Janete (Ângela Vieira).
Felizmente, Giuliana acabou encontrando o filho.