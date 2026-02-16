Dona Beja exibe cena de Grazi Massafera nua montada a cavalo; saiba detalhes

Novos capítulos do remake têm sequência antológica que marcou a primeira versão da novela

Na Telinha - 16 de fevereiro de 2026

Os capítulos desta semana de Dona Beja trazem a cena em que a protagonista vivida por Grazi Massafera surge nua, montada a cavalo.

Esta é uma das sequências mais lembradas da primeira versão da trama, que foi ao ar na Manchete em 1986, com Maitê Proença no papel principal.

No capítulo 12, Beja aparece cavalgando nua pelas ruas de Araxá, desafiando convenções sociais e deixando a população local boquiaberta.

Após ser proibida de vestir calças, ela surge usando apenas um diadema de diamante na cabeça e, em seguida, sofre um atentado de morte.

Leia conteúdo completo aqui.