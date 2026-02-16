Globo sofre pane durante explicação de enredo da Mocidade sobre Rita Lee
Apresentação da escola de Padre Miguel foi marcada por susto na transmissão; carnavalesco conseguiu ter sua fala exibida após 4 minutos
A transmissão da Globo apresentou uma falha técnica na noite de segunda-feira (16), durante o segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.
O problema ocorreu no momento em que o carnavalesco Renato Lage iniciava a explicação do enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, que homenageia Rita Lee.
A fala de Lage começou, mas foi interrompida.
Diante da pane, o apresentador Alex Escobar informou ao público: “Estamos arrumando a casa”.
Durante cerca de quatro minutos, a emissora exibiu imagens do desfile e destacou o samba-enredo, com a letra apresentada na tela.