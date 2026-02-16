João Kleber e Nelson Rubens protagonizam climão na RedeTV!: "Trairia tua mulher"; vídeo

Momento foi ao ar na cobertura do Carnaval pela RedeTV! e viralizou nas redes sociais

Na Telinha -
João Kleber e Nelson Rubens protagonizaram um climão na cobertura do Carnaval da RedeTV!.

O que parecia ser uma brincadeira entre os apresentadores ganhou contornos inesperados, e o momento viralizou nas redes sociais.

Ao final da transmissão, Nelson Rubens chamou atenção do colega: “João Kleber, com todo respeito, que eu te conheço há 200 anos…

Até você entraria e sairia com essas duas mulheres!

Você trairia a tua mulher, João Kleber!”.

Na Telinha

