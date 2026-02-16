Quem leva? 5 fortes candidatos ao prêmio do BBB 26

Reality da Globo caiu na boca do povo como há muito tempo não acontecia

Na Telinha - 16 de fevereiro de 2026

No ar há pouco mais de um mês, o BBB 26 segue em ritmo intenso, como há muito tempo não se via.

Além de cair na boca do povo – não se fala em outra coisa nas redes sociais -, a atual temporada do reality show da Globo vem servindo muito entretenimento aos telespectadores.

Até aqui, foram 6 desistências: Marcel, que venceu a Casa de Vidro do Sudeste e foi substituído por Breno; Ricardinho, Elisa, Lívia e Rikardo, que não suportaram a dinâmica do Quarto Branco; e Pedro, que após cometer assédio contra Jordana na despensa da casa acabou apertando o botão ao lado do confessionário.

Essa relação chega a 7 nomes, se levarmos em conta a sister camarote que deu no pé ainda no hotel – especula-se que tenha sido a cantora Lexa.

Leia conteúdo completo aqui.