Quem leva? 5 fortes candidatos ao prêmio do BBB 26

Reality da Globo caiu na boca do povo como há muito tempo não acontecia

Na Telinha -
Quem leva? 5 fortes candidatos ao prêmio do BBB 26

No ar há pouco mais de um mês, o BBB 26 segue em ritmo intenso, como há muito tempo não se via.

Além de cair na boca do povo – não se fala em outra coisa nas redes sociais -, a atual temporada do reality show da Globo vem servindo muito entretenimento aos telespectadores.

Até aqui, foram 6 desistências: Marcel, que venceu a Casa de Vidro do Sudeste e foi substituído por Breno; Ricardinho, Elisa, Lívia e Rikardo, que não suportaram a dinâmica do Quarto Branco; e Pedro, que após cometer assédio contra Jordana na despensa da casa acabou apertando o botão ao lado do confessionário.

Leia também

Essa relação chega a 7 nomes, se levarmos em conta a sister camarote que deu no pé ainda no hotel – especula-se que tenha sido a cantora Lexa.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.