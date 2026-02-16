Rainha da Sucata: Laurinha passa a receber cartas anônimas; saiba quem escreve

Vilã lerá bilhete acusando-a de ter sido a responsável pela morte de Betinho

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) vai passar a receber cartas anônimas.

A vilã recebe um bilhete acusando-a de ter sido a responsável pela morte de Betinho (Paulo Gracindo).

A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Logo que chega da viagem à Suíça, Laurinha encontra uma carta ameaçando-a de prisão devido à troca das ampolas de insulina.

Isabelle (Cleyde Yáconis) nota que a cunhada está estranha, mas não descobre por quê.

