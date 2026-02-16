Três Graças: Arminda vira vovó e traça plano maligno para a neta
Vilã pensará em pegar a filha de Joélly e Raul, que nasce nos próximos capítulos
Em Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) vai virar vovó com o nascimento da filha de Joélly (Alana Cabral) e Raul (Paulo Mendes).
A vilã então traça um plano maligno em relação à neta nos próximos capítulos da novela, que a Globo exibe às 21h.
Arminda vai se mudar de mala e cuia para a casa de Ferette (Murilo Benício).
Ela também levará Helga (Kelzy Ecard) para trabalhar para que a cúmplice e fiel escudeira trabalhe para ela na nova morada.