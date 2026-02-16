Três Graças: Arminda vira vovó e traça plano maligno para a neta

Vilã pensará em pegar a filha de Joélly e Raul, que nasce nos próximos capítulos

Na Telinha -
Três Graças: Arminda vira vovó e traça plano maligno para a neta

Em Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) vai virar vovó com o nascimento da filha de Joélly (Alana Cabral) e Raul (Paulo Mendes).

A vilã então traça um plano maligno em relação à neta nos próximos capítulos da novela, que a Globo exibe às 21h.

Arminda vai se mudar de mala e cuia para a casa de Ferette (Murilo Benício).

Leia também

Ela também levará Helga (Kelzy Ecard) para trabalhar para que a cúmplice e fiel escudeira trabalhe para ela na nova morada.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.