Alex Escobar revela torcida e se emociona com desfile de escola: “Outra cara”

Apresentador da Globo comentou novo momento da agremiação e reagiu à fala do intérprete

Na Telinha - 17 de fevereiro de 2026

A abertura do segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, na segunda-feira (16), foi marcada por declarações de Alex Escobar durante a transmissão da Globo.

Ao acompanhar a apresentação da Mocidade Independente de Padre Miguel, o jornalista admitiu sua torcida pela agremiação e comentou o desempenho da escola na avenida.

“Fico feliz que o Milton está curtindo o que pode ser um novo momento da Mocidade.

Falamos na transmissão que os últimos três anos não foram nada bons.

Esse ano, a Mocidade já veio com outra cara.

Faço das suas palavras a minha.

A escola veio bonita, descontraída e com soluções muito criativas para falar da Rita Lee”, afirmou, ao dialogar com Milton Cunha durante a exibição.

