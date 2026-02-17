Âncora do Jornal da Band detona homenagem à Lula no Carnaval: "Propaganda política desavergonhada"

Eduardo Oinegue subiu o tom numa crítica aberta durante o Jornal da Band em relação à homenagem que o presidente Lula (PT) teve no desfile da Acadêmicos de Niterói.

“Propaganda política desavergonhada”, criticou na noite dessa segunda-feira (16).

Ele relembrou que em 2006, a escola paulista Leandro de Itaquera foi para a avenida com um samba exaltando a despoluição do Rio Tietê.

“E por uma dessas coincidências um alinhamento de planetas, era um programa do Governador do Estado, Geraldo Alckmin”, ironizou.

