BBB 26: Marcelo é eliminado com 68,56% dos votos

Médico do grupo Pipoca enfrentou Samira e Solange Couto no quinto paredão

Na Telinha -
BBB 26: Marcelo é eliminado com 68,56% dos votos

O médico potiguar Marcelo foi eliminado do BBB 26 na noite desta terça-feira (17), com 68,56% dos votos.

Integrante do grupo Pipoca, ele deixou a casa no quinto paredão da temporada.

A disputa pela permanência reuniu Marcelo, Samira Sagr e Solange Couto.

Leia também

Marcelo foi indicado diretamente pelo líder da semana, Jonas Sulzbach, após discussões durante a formação da berlinda no domingo (15).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.