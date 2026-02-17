BBB 26: Marcelo é eliminado com 68,56% dos votos

Médico do grupo Pipoca enfrentou Samira e Solange Couto no quinto paredão

Na Telinha - 17 de fevereiro de 2026

O médico potiguar Marcelo foi eliminado do BBB 26 na noite desta terça-feira (17), com 68,56% dos votos.

Integrante do grupo Pipoca, ele deixou a casa no quinto paredão da temporada.

A disputa pela permanência reuniu Marcelo, Samira Sagr e Solange Couto.

Marcelo foi indicado diretamente pelo líder da semana, Jonas Sulzbach, após discussões durante a formação da berlinda no domingo (15).

Leia conteúdo completo aqui.