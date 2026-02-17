Como personagem central de Terra Nostra escapou 3 vezes da morte

Pedidos do público fizeram o autor adiar fim trágico de Maria do Socorro, vivida por Débora Duarte; ele ainda planejou eliminá-la no desfecho da trama

Na Telinha - 17 de fevereiro de 2026

Maria do Socorro (Débora Duarte), a esposa de Gumercindo (Antonio Fagundes) em Terra Nostra, escapou três vezes da morte ao longo da novela.

A intenção do autor Benedito Ruy Barbosa era matar a personagem, mas a ideia foi abortada durante toda a trama, reprisada atualmente em Edição Especial, na Globo.

Com uma vida sofrida por nunca ter dado o filho homem ao marido, Maria do Socorro engravida tardiamente.

Fugindo da peste bubônica que chega à cidade, Gumercindo decide levar a mulher, prestes a dar à luz, de volta para a fazenda, e o parto acaba acontecendo durante a viagem, no meio do mato.

