Coração Acelerado: Alaorzinho toma decisão e joga responsabilidade nas mãos de Janete

Empresário conta que está se separando e vai seguir a vida com ou sem ela

Na Telinha - 17 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) conta para Janete (Letícia Spiller) que vai se separar de Zilá (Leandra Leal) e seguir com a sua vida, mesmo que seja longe dela, deixando a amada mexida com essa informação.

Desde a volta da mãe de Agrado (Isadora Cruz) para Bom Retorno que o filho de Alaor Maral (Marcos Caruso) não consegue deixar de pensar na ex-noiva, provocando a ira da mãe de Naiane (Isabelle Drummond).

