Fã posta vídeo na banheira de João Raul e provoca intriga entre o casal

Coração Acelerado: Nudes vaza na rede e Agrado reage: "Passou dos limites"

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) vê vídeo de uma fã na banheira da casa de João Raul (Filipe Bragança) e arma o maior barraco, mas tudo não passa de intriga de Naiane (Isabelle Drummond) para separar o casal.

A patricinha do country facilita a entrada de Giovana (nome da atriz não divulgado) na mansão e explica direitinho o que ela deve fazer.

A garota, então, grava dois conteúdos e posta nas redes.

