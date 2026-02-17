Erro na Globo interrompe apuração do Carnaval de SP após pedido de diretorias ao vivo

Emissora exibiu ranking errado no primeiro quesito e leitura das notas precisou ser paralisada por 3 minutos

Na Telinha - 17 de fevereiro de 2026

A apuração do Carnaval de São Paulo, realizada nesta terça-feira (17), foi interrompida após uma falha na transmissão da Globo.

Durante a exibição da classificação geral do primeiro quesito, a emissora apresentou um ranking incorreto das escolas.

Inicialmente, o placar indicava a Mocidade Alegre na liderança e a Tom Maior em penúltimo lugar.

As duas agremiações, no entanto, estavam empatadas na pontuação.

