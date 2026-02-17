Êta Mundo Melhor: Candinho deixa quarto constrangido após momento íntimo com Zulma

Caipira dá beijo na vilã em troca da liberdade de Dita, se sente mal e sai correndo

Na Telinha
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) pede a Zulma (Heloísa Périssé) que retire a queixa contra Dita (Jeniffer Nascimento).

Em troca, ele é capaz de fazer o que ela quiser.

A vilã pede um beijo, tem seu desejo atendido, mas caipira sai do quarto cabisbaixo.

A diretora da Casa dos Anjos denuncia a fuga de Samir (Davi Malizia) com o matuto para o Rio de Janeiro.

A autoridade segue o rastro do primo de Celso (Rainer Cadete) e encontra o menino com a cantora.

