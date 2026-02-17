Globo recebe sinopse de colaboradora de Coração Acelerado; saiba mais

Profissional ocupa vaga de Dino Cantelli

Na Telinha - 17 de fevereiro de 2026

Atualmente colaborando com Coração Acelerado, Paula Amaral entregou uma sinopse de novela à Globo.

Ela ocupa a vaga deixada por Dino Cantelli, que agora concentra seus esforços em Por Você, próxima das 19h.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta terça-feira (17) e traz que Paula volta a trabalhar com Izabel de Oliveira.

Elas trabalharam juntas em Verão 90 (2019), além de Malhação entre 2005 e 2007.

Leia conteúdo completo aqui.