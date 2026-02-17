Homem é suspeito de arrastar ex-namorada por 400 metros com carro em MG

Vítima trafegava pelo centro da cidade com o atual namorado quando o suspeito se aproximou

Folhapress - 17 de fevereiro de 2026

Homem arrastou ex-namorada por 400 metros com carro. (Foto: Captura via Youtube/Band Jornalismo)

A Polícia Civil procura por um homem suspeito de arrastar a ex-namorada com um carro na madrugada do último domingo em Morro do Pilar (MG).

A vítima, 27, trafegava pelo centro da cidade com o atual namorado quando o suspeito, 37, se aproximou. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem, dirigindo um Volkswagen Fox de cor prata, teria dito ao casal que não aceitava que a ex estivesse se relacionando com outra pessoa.

O agressor, então, deu marcha ré, atingiu e bloqueou o carro do companheiro dela. Diante disso, a mulher teria descido do veículo e ido até a porta do ex para tentar acalmá-lo, ainda de acordo com o boletim de ocorrência.

A vítima, no entanto, caiu no chão assim que o suspeito abriu a porta de seu Fox. A PM informou ainda que o pé dela ficou preso entre o para-lama e o pneu dianteiro.

Em seguida, a mulher foi arrastada por cerca de 400 metros pelo carro nas ruas do município. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que ele passa em alta velocidade e a abandona na rua Capitão Modesto Vieira.

Ela foi socorrida ao Hospital João XXIII. O UOL entrou em contato com a unidade de saúde para ter informações sobre o estado dela e aguarda retorno.

Militares receberam informações de possíveis localizações do homem, que fugiu logo após o crime. A equipe também apurou que o veículo usado não estava em nome dele, já que ele o teria adquirido recentemente e ainda não teria realizado a devida transferência de propriedade.

Dois dias depois do atropelamento, ele ainda não foi encontrado. Em nota, a Polícia Civil de Minas gerais disse ter instaurado um inquérito para investigar a tentativa de feminicídio, além de continuar as buscas por ele.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.