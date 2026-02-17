Marciele aposta que sister se apaixonou por Jonas no BBB 26 e debocha: "Vergonha"
Cunhã reclamou da maneira como colegas tratam o Veterano
Na tarde desta terça-feira (17), Marciele conversou com Alberto Cowboy e Maxiane sobre a maneira como Ana Paula Renault e Samira tratam Jonas Sulzbach.
A cunhã-poranga o Boi Caprichoso apostou que a atendente de bar está apaixonada pelo Veterano e disse que sente vergonha alheia dela.
“Eu estou sentindo vergonha alheia.
O jeito que elas se referem ao Jonas me dá vergonha.
Estava na academia e Ana Paula chegou dizendo ‘basta duas frases para comer a cabeça dele’.
Aí depois ela disse que a Samira ajudou e ele já caiu, tipo se vangloriando”, lembrou a bailarina.