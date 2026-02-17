Milton Cunha se emociona em homenagem da Mocidade a Rita Lee
Escola abriu o segundo dia no Rio; transmissão teve falha técnica no início
A homenagem da Mocidade Independente de Padre Miguel a Rita Lee, na abertura do segundo dia de desfiles no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (16), foi marcada pela reação de Milton Cunha durante a transmissão.
Ao acompanhar a passagem da escola pela avenida, Milton Cunha comentou o desenvolvimento do desfile e fez referência direta à artista homenageada.