Escola abriu o segundo dia no Rio; transmissão teve falha técnica no início

Milton Cunha se emociona em homenagem da Mocidade a Rita Lee

A homenagem da Mocidade Independente de Padre Miguel a Rita Lee, na abertura do segundo dia de desfiles no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (16), foi marcada pela reação de Milton Cunha durante a transmissão.

Ao acompanhar a passagem da escola pela avenida, Milton Cunha comentou o desenvolvimento do desfile e fez referência direta à artista homenageada.

