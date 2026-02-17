Mocidade Alegre conquista o Carnaval de SP em 2026

Escola levou ao Anhembi enredo sobre Léa Garcia e garantiu o título

Na Telinha - 17 de fevereiro de 2026

A Mocidade Alegre foi consagrada campeã do Carnaval de São Paulo em 2026, em apuração realizada nesta terça-feira (17).

O desfile que garantiu o título ocorreu no sábado (14), no Sambódromo do Anhembi.

Com o enredo “Malunga Léa – Rapsódia de uma Deusa Negra”, a escola da Zona Norte apresentou na avenida uma homenagem à atriz Léa Garcia.

A narrativa abordou a vida e o legado da artista por meio de referências à ancestralidade, à religiosidade afro-brasileira e ao protagonismo negro.

