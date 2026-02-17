Samira enquadra Jonas Sulzbach no BBB 26: "Vai me dar uma chance?"

Atendente de bar colocou o Veterano contra a parede

Na tarde desta terça-feira (17) no BBB 26, Samira já começou a fazer planos para caso volte do Paredão.

Em conversa com Ana Paula Renault, Solange Couto, Gabriela e Jonas Sulzbach, a gaúcha colocou o Veterano contra a parede e quis saber se ele dará uma chance para ela.

Quem começou o assunto foi a jornalista, que falou dela e da atendente de bar de maneira irônica: “Eu, se fosse o Jonas, pegava a tia e a sobrinha, porque os dias estão contados”.

