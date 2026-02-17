Três Graças: Ferette descobre que é pai de Raul

Samira confirma parentesco e pede ao vilão que impeça Arminda de matá-la

Na Telinha -
Três Graças: Ferette descobre que é pai de Raul

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) descobre que Raul (Paulo Mendes) é seu filho com Samira (Fernanda Vasconcellos), e que a traficante vendeu a neta do empresário assim como fez com o playboy quando bebê.

Joélly (Alana Cabral) dá à luz, tem a filha roubada pela bandida e entregue para Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima).

O namorado da adolescente ameaça denunciar a chef de cozinha.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.