Três Graças: Ferette descobre que é pai de Raul
Samira confirma parentesco e pede ao vilão que impeça Arminda de matá-la
Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) descobre que Raul (Paulo Mendes) é seu filho com Samira (Fernanda Vasconcellos), e que a traficante vendeu a neta do empresário assim como fez com o playboy quando bebê.
Joélly (Alana Cabral) dá à luz, tem a filha roubada pela bandida e entregue para Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima).
O namorado da adolescente ameaça denunciar a chef de cozinha.