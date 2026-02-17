Três Graças: Lena provoca Samira e descobre a pior face da vilã

Traficante persegue dondoca e quase provoca morte de inocente

Na Telinha - 17 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcellos) persegue Lena (Bárbara Reis) e Joélly (Alana Cabral), provoca um acidente de carro e a adolescente entra em trabalho de parto prematuro.

Quando fez negócio com a mulher de Herculano (Leandro Lima), a traficante deixou claro para a dondoca que ela não podia se aproximar da namorada de Raul (Paulo Mendes), mas não consegue evitar.

