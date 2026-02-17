Wagner Moura estreou em novelas como par de Adriana Esteves em trama esquecida da Globo

Hoje indicado ao Oscar, ator teve um dos personagens principais de A Lua me Disse, então aos 29 anos

Na Telinha - 17 de fevereiro de 2026

Hoje indicado ao Oscar pelo desempenho em O Agente Secreto, Wagner Moura fez sua estreia em novelas como par romântico de Adriana Esteves em A Lua me Disse, título pouco lembrado que a Globo exibiu às 19h em 2005.

Então aos 29 anos, ele foi escalado para um dos papéis principais da trama, disputando o amor da heroína com Marcos Pasquim, galã em alta na época.

Wagner Moura já despontava na cena artística por conta de trabalhos no cinema.

Ele havia estrelado títulos como Carandiru (2003), O Caminho das Nuvens (2003) e Deus é Brasileiro (2003).

Na TV, teve participações em A Grande Família (2003) e Carga Pesada (2003), além de integrar o elenco fixo do humorístico Sexo Frágil, entre 2003 e 2004.

