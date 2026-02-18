BBB 26: Ana Paula abre o jogo sobre Munik Nunes: "Virou outra pessoa"

Jornalista evitou dar mais detalhes sobre o fim da amizade com a campeã do BBB 16

Na Telinha - 18 de fevereiro de 2026

Em conversa com Gabriela e Jonas Sulzbach no BBB 26, Ana Paula Renault revelou que não tem mais contato com Munik Nunes, campeã do BBB 16.

Naquela edição, a veterana era franca favorita ao prêmio, mas foi expulsa após agredir Renan Oliveira.

A numerosa torcida da jornalista, então, fez da aliada dela a vencedora da temporada.

“Eu mudei pouco.

Naquela época, não tinha tatuagem”, afirmou o modelo, que participou do BBB 12.

“Você não mudou quase nada”, declarou o gaúcho em direção a Ana Paula.

