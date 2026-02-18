BBB 26: Babu define Maxiane como novo alvo e tenta convencer grupo

O ator trocou uma ideia com Juliano Floss e Leandro Boneco sobre o assunto

Após a eliminação de Marcelo do BBB 26 – o médico recebeu 68,56% dos votos no paredão contra Samira e Solange Couto -, Babu Santana, Juliano Floss e Leandro Boneco analisaram o jogo e a necessidade de partirem para o ataque.

“Agora é nossa hora de mudar esse game, de atacar.

Chega de defender”, afirmou Juliano.

“Aí, o que eu pergunto para você [Leandro].

Se você fosse líder hoje, quem você indicaria?

Cowboy ou Jonas?”, questionou o dançarino.

