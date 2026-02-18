BBB 26: Breno rompe com Maxiane e Marciele após eliminação de Marcelo: "Não honraram"

Biólogo colocou tudo em pratos limpos em conversa com as duas ex-aliadas e Jordana

Na Telinha - 18 de fevereiro de 2026

Após a eliminação de Marcelo, Breno resolveu colocar tudo em pratos limpos no BBB 26 e expor o quanto está incomodado e descontente com a postura de Maxiane e Marciele, até então suas aliadas no jogo.

“Eu estou muito incomodado de vocês virem abraçar, me beijar, fala que se importa, que me ama, por quê?

Porque vocês falaram isso pro Marcelinho também e pra mim.

E rifaram a nossa cabeça na última prova.

Então assim, as minhas escolhas de vocês eu mostrei em jogo.

Porque não era só falar ‘eu te amo’.

Eu fiz escolhas por vocês, por Jordana.

Aqui dentro, pessoa e jogador, se misturam.

E vocês fizeram a escolha mesmo falando que ama.

Por não escolher eu e Marcelinho.

E hoje Marcelinho está do lado de fora.

A gente não sabe se volta, se não volta”, começou o brother.

