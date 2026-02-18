BBB 26: Brigadeiro de Gabriela provoca bate-boca entre Jonas e Ana Paula

Estudante também discutiu com Jordana

Na Telinha - 18 de fevereiro de 2026

Um simples brigadeiro de colher com pedaços de morango provocou um novo bate-boca no BBB 26.

Tudo começou quando Gabriela, responsável por preparar a sobremesa, foi até Jordana na piscina para saber se ela também queria provar do doce.

“Tem uma lata de leite moça cheia, e a metade daquela outra tá do brigadeiro.

O restinho que tem de brigadeiro, vocês vão comer?

Isso que eu tô perguntando”, questionou a estudante.

“Claro que eu vou.

Porque esse leite condensado eu nem comi!”, respondeu a advogada.

“Tem um fechado!”, lembrou Gabi.

“Sim, mas vocês fizeram brigadeiro, eu quero.

Eu faço questão sim”, enfatizou a brasiliense.

