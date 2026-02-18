BBB 26: Jonas Sulzbach treta por comida e é chamado de chato por aliado

Veterano discutiu com Marciele pelos alimentos do VIP

Nesta quarta-feira (18), Jonas Sulzbach discutiu com Marciele na cozinha do BBB 26.

O líder confessou, em conversa com Maxiane e Alberto Cowboy, que está preocupado com a divisão e o preparo da comida na casa mais vigiada do Brasil.

Os aliados do Veterano apontaram que o ideal seria evitar desentendimentos dentro do grupo, mas ele falou que o atrito que teve com a cunhã-poranga foi justamente para evitar o desperdício de alimentos.

