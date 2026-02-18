Carro fura sinal vermelho, bate em poste e provoca incêndio na Avenida 24 de Outubro, em Goiânia

Para não colidir com uma moto, o condutor do veículo avança sobre a calçada e se choca contra a estrutura de iluminação

Ícaro Gonçalves - 18 de fevereiro de 2026

Imagens mostram exato momento da colisão entre o carro e o poste (Imagens: Reprodução/ Instagram/ Oloares Ferreira)

Um carro em alta velocidade colidiu com um poste de energia ao furar o sinal vermelho e tentar desviar de um motociclista, no final da manhã desta quarta-feira (18). O acidente ocorreu na Avenida 24 de Outubro, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pelo jornalista Oloares Ferreira, mostram o momento em o sinal verde é aberto para uma das pistas.

Na outra via do cruzamento, o carro branco vinha em alta velocidade, atravessa o sinal vermelho e quase acerta em cheio um motociclista.

Para não colidir com a moto, o condutor do carro branco joga o veículo para a calçada e bate no poste de energia. O carro ficou prensado entre a estrutura e um muro na margem da pista.

É possível ver chamas saindo no momento do impacto. Até as últimas atualizações, não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Em nota à imprensa, a Equatorial Goiás informou que equipes técnicas já estão na 24 de Outubro para isolar o local e iniciar os procedimentos de segurança da rede elétrica, assim como para avaliar a substituição da estrutura danificada com o impacto.

Confira nota na íntegra

A Equatorial Goiás informa que equipes técnicas da distribuidora já estão na Rua 24 de Outubro no Setor Aeroviário, em Goiânia, nesta quarta-feira (18) para realizar os procedimentos necessários de segurança, avaliação da rede elétrica e substituição da estrutura danificada.

Por meio de manobras operacionais no sistema elétrico, foi possível restabelecer o fornecimento de energia para mais de 90% dos moradores impactos da região.

A concessionária reforça que atua com prioridade em situações que envolvem risco à população e mantém equipes mobilizadas para garantir a recomposição do sistema elétrico com segurança e no menor tempo possível.

O motorista do veículo foi identificado e será responsabilizado pelos danos causados.

A Equatorial Goiás permanece à disposição por meio dos canais oficiais de atendimento para registro de ocorrências e acompanhamento de solicitações.

