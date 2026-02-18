Colocar duas colheres de metal na geladeira: para que serve e por que é recomendado

Com apenas alguns minutos na geladeira, as colheres de metal podem se transformar em aliadas para suavizar o aspecto de cansaço logo ao acordar

Layne Brito - 18 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Acordar com o rosto inchado e com aquela aparência de cansaço é mais comum do que parece, principalmente depois de uma noite mal dormida, de muito sal na alimentação ou até por retenção de líquidos.

Nessas horas, um truque simples, barato e rápido tem circulado como solução caseira: deixar duas colheres de metal na geladeira e usá-las no contorno dos olhos.

A ideia é aproveitar o frio do metal para aliviar o inchaço, especialmente na região das bolsas abaixo dos olhos, onde a pele é mais fina e sensível.

O método virou queridinho justamente por dispensar produtos caros e ser fácil de fazer em casa, com algo que todo mundo já tem na cozinha.

As colheres geladas funcionam como uma compressa fria improvisada. Ao encostar o metal frio na pele, ocorre uma reação natural do corpo: os vasos sanguíneos da região tendem a se contrair, o que pode reduzir temporariamente o inchaço e a sensação de “olho pesado”.

O efeito é rápido e costuma ser mais perceptível quando o inchaço é leve e causado por fatores momentâneos.

O passo a passo é simples. Basta colocar duas colheres de metal na geladeira por pelo menos 15 minutos. Depois, com o rosto limpo, encoste a parte arredondada das colheres na região abaixo dos olhos e mantenha por cerca de um minuto em cada lado, repetindo se necessário.

Quando a colher perder o frio, pode trocá-la pela outra para manter o efeito.

Além de ser um truque prático para o dia a dia, a técnica costuma ser recomendada porque é uma forma rápida de aplicar frio no rosto sem precisar de produtos específicos, como máscaras de gel ou rolinhos faciais.

Ela pode ser útil em momentos em que a pessoa precisa melhorar a aparência em pouco tempo, antes de sair para o trabalho, um compromisso ou uma ocasião especial.

Vale lembrar que o efeito é temporário e não substitui cuidados contínuos com a pele.

Se o inchaço for frequente ou acompanhado de irritação, o ideal é investigar as causas e buscar orientação profissional.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!