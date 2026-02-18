Coração Acelerado: Naiane descobre segredo de Agrado e passa a chantegeá-la

Eduarda deixa escapar que a amiga e Diana são a mesma pessoa

Na Telinha -
Coração Acelerado: Naiane descobre segredo de Agrado e passa a chantegeá-la

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) descobre que Agrado (Isadora Cruz) escondeu de João Raul (Filipe Bragança) que é Diana e passa a chantagear a prima com a ajuda de Zilá (Leandra Leal).

A essa altura, o Mozão do Brasil terá rompido seu noivado com a filha de Janete (Letícia Spiller), também por causa de uma armação da Princesinha do Country com a ajuda de Ronei (Thomás Aquino).

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.