Coração Acelerado: Naiane descobre segredo de Agrado e passa a chantegeá-la

Eduarda deixa escapar que a amiga e Diana são a mesma pessoa

Na Telinha - 18 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) descobre que Agrado (Isadora Cruz) escondeu de João Raul (Filipe Bragança) que é Diana e passa a chantagear a prima com a ajuda de Zilá (Leandra Leal).

A essa altura, o Mozão do Brasil terá rompido seu noivado com a filha de Janete (Letícia Spiller), também por causa de uma armação da Princesinha do Country com a ajuda de Ronei (Thomás Aquino).

