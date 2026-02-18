Coração Acelerado: Zilá corresponde ao beijo de Ronei: "Tô muito esquisita"

Vilã se arrepende, diz que é casada e ama o marido, e foge

Na Telinha -
Coração Acelerado: Zilá corresponde ao beijo de Ronei: "Tô muito esquisita"

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Ronei (Thomás Aquino) confessa que está apaixonado por Zilá (Leandra Leal), beija vilã e pede uma chance.

Apesar de corresponder ao carinho do empresário, a loira o afasta logo em seguida e vai embora.

A troca de confidências acontece depois que uma sopa preparada com especiarias for servida na casa de João Raul (Filipe Bragança), ervas destrava-línguas que deveriam ser usadas para forçar o cantor a confessar que passou a noite com Naiane (Isabelle Drummond).

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.