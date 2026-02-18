Coração Acelerado: Zilá corresponde ao beijo de Ronei: "Tô muito esquisita"

Vilã se arrepende, diz que é casada e ama o marido, e foge

Na Telinha - 18 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Ronei (Thomás Aquino) confessa que está apaixonado por Zilá (Leandra Leal), beija vilã e pede uma chance.

Apesar de corresponder ao carinho do empresário, a loira o afasta logo em seguida e vai embora.

A troca de confidências acontece depois que uma sopa preparada com especiarias for servida na casa de João Raul (Filipe Bragança), ervas destrava-línguas que deveriam ser usadas para forçar o cantor a confessar que passou a noite com Naiane (Isabelle Drummond).

