Entre aplausos e vaias: estreia de Virginia Fonseca na Sapucaí tem imprevistos e desabafo: “mix de emoções”

Influencer foi anunciada como Rainha da Bateria ano passado, assumindo o posto que era ocupado pela atriz Paolla Oliveira

Davi Galvão - 18 de fevereiro de 2026

Virgínia afirmou ainda estar em êxtase após apresentação. (Foto: Redes Sociais)

A influenciadora Virginia Fonseca comentou nas redes sociais como foi a estreia à frente da bateria da Grande Rio, durante o desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (18).

Em vídeos publicados pela manhã, ela afirmou que ainda tentava assimilar tudo o que viveu na Avenida.

Segundo a empresária, a sensação era de um “mix de emoções” e de êxtase, destacando que acreditava que a ficha só cairia de fato ao acordar. Virginia também elogiou o desempenho da escola e parabenizou a equipe pelo desfile.

“Tudo maravilhoso! Os carros… Eu pensei, como que o ser humano faz um trem desses”, comentou.

Como foi a apresentação

O desfile da Grande Rio estava previsto para começar à 01h, dentro da programação do Grupo Especial.

Anunciada como rainha de bateria em maio do ano passado, ela assumiu o posto que era ocupado pela atriz Paolla Oliveira.

A passagem pela Avenida foi marcada por grande assédio do público. Imagens compartilhadas por internautas e pela própria influenciadora mostram um grupo numeroso de fãs ao redor dela, tanto na chegada quanto na saída.

Apesar da recepção calorosa de parte do público, Virginia também enfrentou vaias no setor 13 da Sapucaí. Durante a apresentação, foliões gritaram o nome de Paolla Oliveira, sua antecessora no cargo.

Após deixar a dispersão, a influenciadora seguiu para o camarote Arpoador, no setor 5. Para evitar novo tumulto, utilizou um carrinho até uma saída reservada, acompanhada por seguranças da escola e da organização do Carnaval.

Tapa-sexo

Outro problema que se desenrolou ao longo da apresentação e chamou atenção dos internautas teve a ver com o figurino da influenciadora.

Enquanto mostrava o samba no pé na avenida, o tapa-sexo que Virgínia usava começou a descolar. Além disso, um adereço da fantasia, que pesava aproximadamente 12 kg, passou a causar dores e precisou ser retirado antes do previsto.

