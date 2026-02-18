Êta Mundo Melhor: Candinho enche Samir de orgulho com atitude
Caipira promete tirar Dita da cadeia e o filho do orfanato sem se casar com Zulma
Ná reta final de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) volta ao orfanato, recusa a proposta de casamento com Zulma (Heloísa Périssé) e promete a Samir (Davi Malizia) que irá tirar Dita (Jeniffer Nascimento) da cadeia, e o filho da Casa dos Anjos, de forma honesta.
Se sentindo culpado pela prisão da mulher, o caipira implora para a prima de Ernesto (Eriberto Leão) retirar a queixa contra a cantora.
A vilã, então, pede um beijo em troca de fazer o que o matuto está lhe pedindo.