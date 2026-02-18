Êta Mundo Melhor: Candinho enche Samir de orgulho com atitude

Caipira promete tirar Dita da cadeia e o filho do orfanato sem se casar com Zulma

Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Candinho enche Samir de orgulho com atitude

Ná reta final de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) volta ao orfanato, recusa a proposta de casamento com Zulma (Heloísa Périssé) e promete a Samir (Davi Malizia) que irá tirar Dita (Jeniffer Nascimento) da cadeia, e o filho da Casa dos Anjos, de forma honesta.

Se sentindo culpado pela prisão da mulher, o caipira implora para a prima de Ernesto (Eriberto Leão) retirar a queixa contra a cantora.

A vilã, então, pede um beijo em troca de fazer o que o matuto está lhe pedindo.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.