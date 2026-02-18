Êta Mundo Melhor: Candinho enche Samir de orgulho com atitude

Caipira promete tirar Dita da cadeia e o filho do orfanato sem se casar com Zulma

Na Telinha - 18 de fevereiro de 2026

Ná reta final de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) volta ao orfanato, recusa a proposta de casamento com Zulma (Heloísa Périssé) e promete a Samir (Davi Malizia) que irá tirar Dita (Jeniffer Nascimento) da cadeia, e o filho da Casa dos Anjos, de forma honesta.

Se sentindo culpado pela prisão da mulher, o caipira implora para a prima de Ernesto (Eriberto Leão) retirar a queixa contra a cantora.

A vilã, então, pede um beijo em troca de fazer o que o matuto está lhe pedindo.

Leia conteúdo completo aqui.