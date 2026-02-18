Fora do BBB 26, Marcelo chora ao descobrir que foi vítima de homofobia

“Era exatamente o que eu temia”, desabafou o ex-BBB

Fora do BBB 26, Marcelo chora ao descobrir que foi vítima de homofobia

Eliminado desta semana no BBB 26, Marcelo chorou ao descobrir que foi vítima de homofobia fora do confinamento.

Em participação no Mais Você desta quarta-feira (18), ele revelou que foi informado pela família sobre o ocorrido e que esse era um de seus maiores medos durante a participação no reality show da Globo.

No papo com Gil do Vigor e Tati Machado – que substituíram Ana Maria Braga no matutino da Globo durante o Carnaval –, Marcelo falou sobre a exposição de sua sexualidade no programa.

Além de ser assumidamente gay, ele trocou beijos com Breno em algumas festas.

