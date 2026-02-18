Fora do BBB 26, Marcelo chora ao descobrir que foi vítima de homofobia
“Era exatamente o que eu temia”, desabafou o ex-BBB
Eliminado desta semana no BBB 26, Marcelo chorou ao descobrir que foi vítima de homofobia fora do confinamento.
Em participação no Mais Você desta quarta-feira (18), ele revelou que foi informado pela família sobre o ocorrido e que esse era um de seus maiores medos durante a participação no reality show da Globo.
No papo com Gil do Vigor e Tati Machado – que substituíram Ana Maria Braga no matutino da Globo durante o Carnaval –, Marcelo falou sobre a exposição de sua sexualidade no programa.
Além de ser assumidamente gay, ele trocou beijos com Breno em algumas festas.