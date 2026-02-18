Juanito não morre em Terra Nostra; saiba o que acontece com filho de Giuliana e Matteo
Verdade sobre o menino é revelada por Mariana no último capítulo
O pequeno Juanito não morre em Terra Nostra.
Ao contrário do que indicam as cenas exibidas nesta semana na reprise da novela em Edição Especial, na Globo, o filho de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) está vivo.
A verdade é revelada no último capítulo.
Giuliana vai a um orfanato visitar Francesquinho, o menino que criou por um tempo achando ser seu filho perdido.
Ela encontra Mariana (Tânia Bondezan) tomando conta do garoto depois de abandonar o emprego de governanta.