Eliminado da semana deu em cima do veterano ex-BBB ao vivo

Marcelo, do BBB 26, revela se tem futuro com Breno e flerta com Gil do Vigor; vídeo

Eliminado desta semana no BBB 26, Marcelo participou do café da manhã do Mais Você nesta quarta-feira (18), na Globo.

Na entrevista a Gil do Vigor e Tati Machado, que substituem Ana Maria Braga no matutino durante o Carnaval, ele revelou se a relação com Breno tem futuro fora do reality show.

