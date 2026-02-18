Patrícia Poeta passa protetor em Bia do Brás, que provoca: "Se não vai comer…"
Apresentadora do Encontro se surpreendeu: "Vou ter que ir pro intervalo depois dessa"
Patrícia Poeta passou protetor solar ao vivo em Beatriz Reis, a Bia do Brás, no Encontro desta quarta-feira (18).
A ex-BBB se mostrou empolgada com o momento e chegou a fazer um comentário que deixou a apresentadora da Globo chocada.
No matutino, a dupla reproduziu a cena que foi ao ar no BBB 26.
No reality show, Jonas Sulzbach se dispôs a passar protetor solar em Ana Paula Renault, em clima de flerte, apesar das desavenças entre eles.