Três Graças: Arminda invade Fundação, atira e mata inocente; saiba quem
Samira dá perdido em vilã e deixa Edilberto morrer em seu lugar
Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) invade o restaurante da Fundação e atira em vulto por trás do biombo, acreditando ser Samira (Fernanda Vasconcellos), mas quando vai conferir, descobre que matou Edilberto (Julio Rocha), capanga de Ferette (Murilo Benício) e cúmplice da chef de cozinha.
O desentendimento entre elas acontece logo após o nascimento da filha de Joélly (Alana Cabral), que será roubada pela traficante e entregue para Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima).