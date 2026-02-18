Três Graças: Escândalo de Leonardo explode e deixa Ferette em pânico
Confronto público e entrega de provas colocam empresário sob pressão
O escândalo protagonizado por Leonardo (Pedro Novaes) provoca reação de Ferette (Murilo Benício) após a prisão de Viviane (Gabriela Loran).
O empresário é apontado pelo filho como mentor da detenção da farmacêutica nos próximos capítulos da novela Três Graças.
Ao concluir que o pai está por trás da prisão, Leonardo o confronta no escritório da fundação.
Durante a discussão, ele destrói objetos e afirma que não aceitará mais as ações do empresário.