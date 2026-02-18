Três Graças: Ferette deixa escapar segredo em briga com o filho

Leonardo descobre que o pai fingiu perda de memória e não esconde decepção

Na Telinha -
Três Graças: Ferette deixa escapar segredo em briga com o filho

Nos próximos capítulos de Três Graças, Leonardo (Pedro Novaes) descobre mais um podre de Ferette (Murilo Benício) e será difícil esconder a decepção.

O vilão reage à invasão da Casa de Farinha e acusa o filho de traição.

Durante a discussão, porém, fica claro que o crápula fingiu ter perdido a memória depois do infarto.

Leia também

Namorada do playboy, Viviane (Gabriela Loran) confirma que o rapaz sempre soube do esquema de fabricação e distribuição de placebo para a comunidade da Chacrinha e o romance fica por um triz.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.