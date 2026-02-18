Três Graças: Ferette deixa escapar segredo em briga com o filho

Leonardo descobre que o pai fingiu perda de memória e não esconde decepção

Na Telinha - 18 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Leonardo (Pedro Novaes) descobre mais um podre de Ferette (Murilo Benício) e será difícil esconder a decepção.

O vilão reage à invasão da Casa de Farinha e acusa o filho de traição.

Durante a discussão, porém, fica claro que o crápula fingiu ter perdido a memória depois do infarto.

Namorada do playboy, Viviane (Gabriela Loran) confirma que o rapaz sempre soube do esquema de fabricação e distribuição de placebo para a comunidade da Chacrinha e o romance fica por um triz.

