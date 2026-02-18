Três Graças: Samira expõe destino da bebê e revela plano a Arminda e Ferette

Sequestro de recém-nascida é detalhado após parto em clínica clandestina

O desaparecimento da filha de Joélly (Alana Cabral) ganha novo desdobramento quando Samira (Fernanda Vasconcellos) comunica a Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício) que o casal responsável por ficar com a bebê deixará o país nos próximos capítulos da novela Três Graças.

Antes disso, a mãe é levada por Samira e Edilberto (Julio Rocha) a uma clínica clandestina, enquanto Lena (Barbara Reis) permanece desacordada no carro.

