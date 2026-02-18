Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio com homenagem ao Mestre Ciça

Apuração aconteceu na tarde desta quarta-feira (18)

Na Telinha -
Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio com homenagem ao Mestre Ciça

A Unidos do Viradouro é a campeã do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro.

A escola de Niterói alcançou o quarto título com o enredo “Pra cima, Ciça!”, dedicado a Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça, de 69 anos, comandante da bateria.

O desfile foi o terceiro da segunda-feira (16) e apresentou uma sequência de efeitos cênicos.

Leia também

Integrantes da bateria cruzaram a Marquês de Sapucaí emocionados durante a apresentação.

Na apuração, a Viradouro somou 270 pontos nas notas válidas e obteve pontuação máxima nos quesitos.

As notas 9,9 em Fantasias e Samba-enredo foram descartadas conforme o regulamento.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.