Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio com homenagem ao Mestre Ciça

Apuração aconteceu na tarde desta quarta-feira (18)

Na Telinha - 18 de fevereiro de 2026

A Unidos do Viradouro é a campeã do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro.

A escola de Niterói alcançou o quarto título com o enredo “Pra cima, Ciça!”, dedicado a Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça, de 69 anos, comandante da bateria.

O desfile foi o terceiro da segunda-feira (16) e apresentou uma sequência de efeitos cênicos.

Integrantes da bateria cruzaram a Marquês de Sapucaí emocionados durante a apresentação.

Na apuração, a Viradouro somou 270 pontos nas notas válidas e obteve pontuação máxima nos quesitos.

As notas 9,9 em Fantasias e Samba-enredo foram descartadas conforme o regulamento.

