Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio com homenagem ao Mestre Ciça
Apuração aconteceu na tarde desta quarta-feira (18)
A Unidos do Viradouro é a campeã do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro.
A escola de Niterói alcançou o quarto título com o enredo “Pra cima, Ciça!”, dedicado a Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça, de 69 anos, comandante da bateria.
O desfile foi o terceiro da segunda-feira (16) e apresentou uma sequência de efeitos cênicos.
Integrantes da bateria cruzaram a Marquês de Sapucaí emocionados durante a apresentação.
Na apuração, a Viradouro somou 270 pontos nas notas válidas e obteve pontuação máxima nos quesitos.
As notas 9,9 em Fantasias e Samba-enredo foram descartadas conforme o regulamento.