Em conversa com Samira, a jornalista percebeu o jogo do "aliado"

BBB 26: Babu critica Ana Paula após sister defender Milena: "Foi fazer cena"

Depois de reclamar de Juliano Floss e Samira no BBB 26, Babu Santana passou a festa do líder Jonas Sulzbach falando mal de Ana Paula Renault.

Para o ator, a jornalista faz cena quando defendeu Milena – a veterana bateu boca com o modelo após a indicação da babá para o Barrado no Baile pela segunda semana consecutiva.

“Essa parada que ele [Jonas] falou é verdade, a tia Milena fez isso?”, questionou o ator, a respeito do discurso do gaúcho ao vetar a recreadora infantil, de que ela sujou as roupas e bebeu a água de Alberto Cowboy.

