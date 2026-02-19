BBB 26: Babu Santana reclama de Juliano Floss e detona Samira

O ator falou mal dos aliados em conversa com Leandro Boneco, Chaiany, Solange Couto e Breno

A aliança de Babu Santana e Juliano Floss no BBB 26 está ameaçada.

O ator trocou uma ideia com Leandro Boneco sobre o dançarino e expôs o quanto ficou incomodado com o fato do camarote dividir uma informação com Ana Paula Renault, Milena, Chaiany e Samira.

Não é nem posicionamento, é olhar sobre o jogo.

Tava conversando com Juliano, o quanto que eu, você e ele olhamos pro jogo de maneira diferente”, declarou o produtor cultural, ao que o veterano revelou sua irritação.

